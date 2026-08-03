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Basti News: करंट से प्राइवेट लाइनमैन की मौत, शव रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। लालगंज थानाक्षेत्र के निरंजनपुर गांव के पास 11 केवी लाइन

Basti News: करंट से प्राइवेट लाइनमैन की मौत, शव रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। लालगंज थानाक्षेत्र के निरंजनपुर गांव के पास 11 केवी लाइन के पोल पर चढ़े प्राइवेट लाइनमैन की करंट की चपेट में आकर घटना स्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उपकेंद्र के स्टॉफ की ओर से उससे नियमित रूप से काम लिया जा रहा था। स्टॉफ के कहने पर ही वह 11 केवी पोल पर चढ़ा था, लेकिन शटडाउन नहीं लिए जाने के कारण हादसा हो गया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रतापपुर (बहादुरपुर) उपकेंद्र के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर सीओ कलवारी के नेतृत्व में लालगंज, नगर, कप्तानगंज, कलवारी के थानाध्यक्ष मय फोर्स मौके पर पहुंच गए हैं।

परिजन बिजली विभाग के अधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं।ग्रामीणों का कहना है कि सपहा गांव निवासी राजू उपाध्याय (45) पुत्र चंद्रभान पिछले पांच साल से विद्युत उपकेंद्र प्रतापपुर के एक संविदा कर्मी के अधीन काम करता था। उसे क्षेत्र के लोग विभागीय संविदा कर्मी के तौर पर ही जानते थे। कड़सरी-निरंजनपुर के बीच 11 केवी लाइन का फॉल्ट ठीक करने के लिए उसे भेजा गया था। उपकेंद्र से वह शटडाउन लेकर निकला, लेकिन लाइन को बंद नहीं किया गया था। बताया जा रहा है कि वह 11 केवी पोल पर जैसे ही चढ़ा, एक तेज स्पार्किंग के साथ पल भर में नीचे आ गया। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौत की सूचना के बाद उपकेंद्र के संविदा कर्मी भाग गए। मृतक के परिजन शव को लेकर उपकेंद्र पर पहुंचे और गेट के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। राजू उपाध्याय तीन भाइयों में सबसे बड़े थे और उनके तीन बच्चे हैं। घटना के बाद से घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड रुधौली ने बताया कि कोई युवक 11 केवी पोल पर चढ़ा था, करंट लगने से उसकी मौत हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है।

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