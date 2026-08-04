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Basti News: पेट दर्द के बाद बच्चे की मौत, कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती के छनवतिया गांव में एक बच्चे को पेट में दर्द के कारण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे का नाम प्रत्यांक था, जिसने रात में परिजनों के साथ खाना खाया था। सुबह अचानक उसे दर्द होने लगा और इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई।

Basti News: पेट दर्द के बाद बच्चे की मौत, कोहराम

Basti News: बस्ती। सोनहा थानाक्षेत्र स्थित छनवतिया गांव निवासी एक बच्चे के पेट में भोर में दर्द शुरू हुआ। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिवारीजनों में कोहराम मच गया। छनवतिया गांव निवासी सुनील का पुत्र प्रत्यांक रात में उसने परिजनों के साथ खाना खाया और कमरे में सो गया। प्रत्यांक के बगल में उसकी मां तथा अन्य सदस्य भी सोए थे। भोर में तकरीबन 3:30 बजे प्रत्यांक के पेट में दर्द शुरू हो गया। उसने परिवार वालों को नींद से जगाया और पेट में तेज दर्द होने की बात बताई। परिजनों ने पहले सामान्य बात मानकर उसे पानी पिलाया लेकिन प्रत्यांक की हालत बिगड़ने लगी।

उसकी हालत बिगड़ती देखकर परिजन घबरा गए और उसे लेकर ओपेक अस्पताल कैली पहुंचे। इलाज के दौरान उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और सोमवार की सुबह उसकी मौत हो गई।

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