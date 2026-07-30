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Basti News: पुराना मकान गिराते समय दीवार के नीचे दबकर मजदूर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: हर्रैया के ककरहवा गांव में एक मजदूर की मौत उस समय हो गई जब वह पुराने घर को तोड़ रहा था और अचानक दीवार गिर गई। मृतक का नाम तिलकराम था, जो तीन बेटियों और एक बेटे का पिता है। दुबौलिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

Basti News: पुराना मकान गिराते समय दीवार के नीचे दबकर मजदूर की मौत

Basti News: हर्रैया। दुबौलिया थानाक्षेत्र के सरैया अतिबल ग्राम पंचायत के ककरहवा गांव में पुराने घर को तोड़ते समय अचानक दीवाल भरभरा कर गिर गई। दीवार के मलवे के नीचे दब कर एक मजदूर की मौत हो गई। दुबौलिया पुलिस शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई कर रही है। हर्रैया थानाक्षेत्र के रेवरादास गांव निवासी तिलकराम (42) अन्य मजदूरों के साथ गांव के बगल दुबौलिया थानाक्षेत्र का ककरहवा गांव के राजेंद्र चौधरी के पुराने घर को तोड़ रहे थे। तोड़ते समय ही अचानक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबकर तिलकराम की मौत हो गई। दुबौलिया पुलिस की टीम पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई कर रही है।

तिलकराम के तीन बेटियां व एक बेटा है, जो मेहनत मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाता था।

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