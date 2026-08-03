Basti News: कांवड़ यात्रा : भदेश्वरनाथ धाम के रूट डायवर्जन व पार्किंग का किया निरीक्षण

Basti News: बस्ती। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा को देखते हुए भदेश्वरनाथ धाम मंदिर मार्ग पर पार्किंग स्थल एवं रूट डायवर्जन का सीओ सिटी सतेन्द्रभूषण तिवारी ने निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। सीओ सिटी ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, प्रभारी कावड़ सेल, यातायात पुलिस के साथ भदेश्वरनाथ धाम मंदिर मार्ग में पार्किंग स्थल एवं वैकल्पिक रूट डायवर्जन का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं एवं कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग व्यवस्था, यातायात प्रवाह, रूट डायवर्जन तथा सुरक्षा व्यवस्था की निरीक्षण कर सम्बंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा, यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समस्त तैयारियां की जा रही हैं।