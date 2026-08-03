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Basti News: रहस्यमय हाल में किशोरी घर से लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती के नगर थानाक्षेत्र की एक किशोरी रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। उसकी मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि रविवार को शाम छह बजे वह घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है और जांच एसआई अवधेश शर्मा को सौंपी गई है।

Basti News: रहस्यमय हाल में किशोरी घर से लापता

Basti News: बस्ती। नगर थानाक्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है। इसी थानाक्षेत्र की रहने वाली महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया है कि उनकी बेटी रविवार की शाम करीब छह बजे घर से कहीं निकल गई। काफी देर बाद भी उसके वापस नहीं आने पर खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच एसआई अवधेश शर्मा को सौंपी गई है।

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