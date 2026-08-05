Basti News: आयकर विभाग का इंस्पेक्टर बनकर 30.88 लाख का फ्राड
Basti News: आयकर विभाग का इंस्पेक्टर बनकर एक व्यक्ति ने 30.88 लाख रुपये का फ्राड किया। आरोप है कि उसने युवकों को स्थायी नौकरी दिलाने का विश्वास दिलाया और पैसे लेकर धोखाधड़ी की। जब युवकों को सच का पता चला, तो उन्होंने उच्चाधिकारियों से शिकायत की। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। आयकर विभाग का इंस्पेक्टर बनकर 30.88 लाख रुपये का फ्राड करने की घटना सामने आई है। आरोप है कि सिद्धार्थनगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने खुद को आयकर विभाग का इंस्पेक्टर बताकर तीन युवकों को स्थायी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके एवज में इन तीनों से कुल 30.88 लाख रुपये ले लिया। भरोसा दिलाने के लिए इनमें से एक को ज्वाइनिंग लेटर देकर पटना में नौकरी करने के लिए भी भेज दिया। इसके साथ ही दो माह की सैलरी का भी भुगतान किया। बाद में जब युवकों को सच्चाई का पता चला तो उनके होश उड़ गए। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से फर्जीवाड़े की शिकायत की। प्रकरण में मुंडेरवा पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
धोखाधड़ी का विवरण
मुंडेरवा थानाक्षेत्र के परसा बोधी निवासी विजेन्द्र कुमार चौधरी ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि विपक्षी आकाश ने स्वयं को आयकर विभाग में इंस्पेक्टर बताया। उनके अलावा, उनके मित्र मनोज चौधरी व अन्य से संपर्क स्थापित किया। उसने पहले आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से और बाद में आयकर विभाग या सचिवालय में स्थायी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। इसके लिए पैसा की डिमांड की गई। नौकरी की चाहत में उन्होंने कुल 15 लाख रुपया दे दिया। उनके मित्र मनोज चौधरी ने कुल रुपया 12 लाख रुपये दिए, जबकि उनके एक अन्य मित्र पंकज कुमार चौधरी ने 3.88 लाख रुपये आकाश को दे दिया। इसके बाद आरोपी ने हम लोगों का विश्वास जीतने के उद्देश्य से उन्हें दिल्ली में प्रशिक्षण कराया और बाद में जॉइनिंग के नाम पर पटना भेज दिया। विश्वास बनाए रखने के लिए उसने विजेन्द्र कुमार को 44,500 की दो किस्त वेतन के रूप में भी दिलवाई। इतना ही दो-दो लाख रुपये के तीन चेक फर्जी हस्ताक्षर करके दे दिया, जिसका बैंक से भुगतान नहीं हो पाया। इस तरह उसने तीनों से कुल मिलाकर 30 लाख 88 हजार रुपये नौकरी दिलाने के नाम पर फ्राड कर हड़प लिया। बाद में फर्जीवाड़े की सच्चाई सामने आने के बाद प्रकरण की शिकायत विजेन्द्र कुमार चौधरी ने उच्चाधिकारियों से की। एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश मुंडेरवा पुलिस को दिया। थानाध्यक्ष मुंडेरवा प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी आकाश कुमार निवासी सोनखर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच एसआई प्रमोद कुमार नायक को सौंपी गई है।
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