Basti News: संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, मायके वालों ने पति को पीटा

Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। जिले के छावनी थानांतर्गत धौरहरा चौहान गांव में एक विवाहिता की

Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। जिले के छावनी थानांतर्गत धौरहरा चौहान गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध हाल में मौत की घटना सामने आई है। ससुरालियों की मानें तो विवाहिता का शव घर में फंदे से लटकता मिला। उसे फंदे से नीचे उतारकर अस्पताल ले गए। यहां पहुंचते ही चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पाकर मायके पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। बेटी की लाश देख परिजन आपा खो बैठे और पति को पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामें को शांत कराया। पति को सुरक्षित थाने भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी अस्पताल व घटनास्थल से साक्ष्य जुटाएं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजने के साथ छानबीन शुरू कर दी है。

घटनाक्रम की जानकारी छावनी थानाक्षेत्र के नेतवरपट्टी निवासी बमबहादुर सिंह की पुत्री पूजा सिंह (35) का विवाह करीब 13 वर्ष पहले इसी थानाक्षेत्र के धौरहरा चौहान गांव के आशीष सिंह संग हुआ था। बताया जा रहा है कि परिवारिक विवाद के चलते पति-पत्नी के बीच तनाव रहता था। ससुरालियों के अनुसार पूजा फंदे से लटक गई। जानकारी होने पर उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले गए। वहीं मृतका के पिता पिता बम बहादुर का आरोप है कि दामाद आशीष, उनकी पुत्री को अक्सर मारता-पीटता था। कुछ दिन पहले बेटी पूजा ने फोन कर बताया था कि उसे से मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं। दिन में सूचना मिली कि आशीष अपने परिजनों के साथ उनकी पुत्री को इलाज के लिए सीएचसी विक्रमजोत लाया है।

परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रिया पहुंचने पर देखा कि उनकी पुत्री अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर मृत अवस्था में है। कारण पूछने पर आशीष व उनके परिजन इधर-उधर की बातें बताने लगे। मायके से पहुंचे लोग पूजा के पति के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। जानकारी पर पहुंचे चौकी इंचार्ज सभाजीत मिश्रा व पुलिस बल ने आशीष को सुरक्षित थाने पर पहुंचाया। थोड़ी देर बाद मौके पर एसएचओ राणा डीपी सिंह भी पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मृतका के पिता की शिकायत पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह साफ होगी। छानबीन कर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है।

बच्चों का दुख दो बच्चों के सिर से उठ गया मां का साया

छावनी। धौरहरा चौहान गांव संदिग्ध हाल में पूजा की मौत के बाद मातम पसरा है। घटना के पीछे पारिवारिक मनमुटाव को ही कारण बताया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक राणा डीपी सिंह ने धौहरहा चौहान पहुंच कर घटनाक्रम की जानकारी ली। पूजा की मौत से उनके दोनों बच्चों के सिर से मां का छाया छीन गया। उनकी बड़ी बेटी अपूर्वा सिंह उर्फ रानी 11 वर्ष की है और कक्षा 6 में पढ़ती है। जबकि बेटा आदि सिंह 9 वर्ष का है और कक्षा 5 में पढ़ता है। दोनों बच्चे अमोढ़ा के एक निजी विद्यालय में पढ़ते हैं। मृतक पूजा के परिवार में पति आशीष सिंह, दो बच्चे और उनकी माता माधुरी सिंह सहित कुल पांच सदस्य थे। मां की मौत से बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था。