Basti News: स्टाफ के रील बनाने पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, नोटिस जारी
Basti News: महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के ओपेक अस्पताल के आईसीयू में स्टाफ द्वारा रील बनाने के मामले में प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। अस्पताल के नियमों का उल्लंघन करने वाले नर्सिंग स्टाफ को नोटिस जारी किया गया है। प्राचार्य ने सभी स्टाफ को चेतावनी दी कि ड्यूटी के दौरान वीडियो बनाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
Basti News: बस्ती। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा इकाई ओपेक अस्पताल कैली के आईसीयू और प्रतिबंधित क्षेत्रों में रील बनाने वाले स्टाफ पर कॉलेज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। ‘हिन्दुस्तान’ ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। खबर का संज्ञान लेते हुए प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार ने अस्पताल के नियमों का उल्लंघन करने वाले नर्सिंग स्टाफ को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में आईसीयू और विभिन्न वार्डों में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ रील बनाता नजर आया था। प्राचार्य ने इसे अस्पताल की आचार संहिता का उल्लंघन और मरीजों की निजता के साथ खिलवाड़ बताया है।
उन्होंने अस्पताल में तैनात सभी नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की रील या वीडियो बनाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सेवा समाप्ति के लिए शासन को पत्राचार भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के आईसीयू, गायनी समेत अन्य संवेदनशील वार्डों में ड्यूटी के दौरान कुछ नर्सिंग स्टाफ फिल्मी गानों और ट्रेंडिंग ऑडियो पर रील बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर रहे थे। मरीजों की गंभीर स्थिति और अस्पताल के संवेदनशील क्षेत्रों में इस तरह के वीडियो बनाए जाने से मरीजों की गोपनीयता और अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि ड्यूटी के दौरान रील बनाने को लेकर सभी स्टाफ को सख्त हिदायत दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर सेवा समाप्ति के लिए शासन को पत्राचार भी किया जाएगा।
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