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Basti News: सर्पदंश से व्यापारी की हालत गंभीर, गोरखपुर रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती के दुबौलिया थानाक्षेत्र के चिलमा कस्बे में एक व्यापारी को सुबह दुकान जाते समय सर्प ने डंस लिया। गंभीर हालत में उन्हें सीएचसी कलवारी और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। अंततः मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

Basti News: सर्पदंश से व्यापारी की हालत गंभीर, गोरखपुर रेफर

Basti News: बस्ती। दुबौलिया थानाक्षेत्र के चिलमा कस्बे के एक व्यापारी को तड़के दुकान पर जाते समय सर्प ने डंस लिया। गंभीर हालत में पहले सीएचसी कलवारी और बाद में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। वहां उनका इलाज जारी है और हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार चिलमा कस्बा निवासी घनश्याम (30) भोर में बाबा रामनिहाल दास की कुटी पर ठेले से दुकान लगाने जा रहे थे। रास्ते में अचानक एक सर्प ने उन्हें डस लिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत हो गए। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने उन्हें अपनी अस्पताल पहुंचाया।

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