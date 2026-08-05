Basti News: नाले की सफाई से आठ दिन से सर्विस लेन बंद

Basti News: छावनी, हिन्दुस्तान संवाद। छावनी कस्बे में सर्विस रोड के नाले की धीमी और अधूरी सफाई अब व्यवसायियों के लिए मुसीबत बन गई है। नाले से निकाला गया कचरा सर्विस रोड पर फैला होने और बारिश के कारण कीचड़ में तब्दील होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित है। मंगलवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने पहुंचे दुकानदारों को भी जगह और रास्ते के लिए परेशान होना पड़ा। सर्विस रोड पर ग्राहकों की आवाजाही थमने से यहां स्थित दर्जनों दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम पिछले आठ दिनों से नाले की सफाई में जुटी है।

पिछले मंगलवार को सफाई शुरू हुई, लेकिन नाले से निकाला गया कचरा सर्विस रोड पर ही छोड़ दिया गया। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण कचरा सड़क पर फैल गया है। आरोप है कि सफाई के दौरान टूटे नाली के ढक्कनों को भी ठीक से नहीं बदला जा रहा है। छावनी थाने के सामने महज 50 मीटर के दायरे में चार नाली के ढक्कन टूटे हुए हैं, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। नाला सफाई शुरू होने के बाद से सर्विस रोड बंद है। इससे दुकानों तक ग्राहकों की पहुंच प्रभावित हो रही है। कस्बा निवासी शिक्षक सरफराज खान ने मामले की शिकायत एनएचएआई के पीडी से की है। स्थानीय दुकानदार गणेश सोनी, राकेश मोदनवाल, शिव कुमार सोनी, विश्वनाथ सोनी, अंकुर सोनी और उमाशंकर सोनी समेत अन्य ने प्रशासन से जल्द नाले की सफाई पूरी कराने, कचरा हटाने और टूटे ढक्कनों को दुरुस्त कराने की मांग की है।