Basti News: दुकानदार पर कट्टा तानने वाला गिरफ्तार

Basti News: बस्ती। जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में महरीखावां स्थित जनता होटल के पास दुकानदार पर असलहा तानने व फायरिंग झोंकने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने मामले में दुकानदार शशिकांत गुप्ता निवासी महरीखावां की तहरीर पर महरीखावां निवासी आरोपी राहुल जायसवाल पर हत्या के प्रयास के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस टीम ने बुधवार को आरोपी राहुल को नगर थानाक्षेत्र के गड़हा गौतम के पास से दबोच कर न्यायालय भेज दिया।

घटना का विवरण

दुकानदार शशिकांत गुप्ता ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि गत 20 जुलाई की रात करीब नौ बजे आरोपी राहुल जायसवाल, उनकी दुकान पर आया और बिना पैसे दिए सिगरेट मांगने लगा। मुफ्त में सिगरेट देने से इनकार करने पर वह भड़क गया और अपने पास रखा कट्टा निकालकर उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोप है कि इसी बीच उसने जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर कर दिया। लेकिन फायर मिस हो गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया और शोर मचाकर आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगी। आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। भीड़ जुटती देखकर शशिकांत ने भी हिम्मत दिखाई और युवक के हाथ पर झटका देकर कट्टा गिरा दिया था। इसके बाद खुद को घिरता देख आरोपी युवक जानमाल की धमकी देकर मौके से भाग निकला था। पुलिस ने बरामद कट्टे को कब्जे में ले लिया था। कोतवाल बृजानंद सिह ने बताया कि घटना के बाद से ही आरोपी राहुल जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनास्थल से असलहा बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ा दी गई है।