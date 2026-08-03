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Basti News: अंगीठी से भड़की आग में दुकान जलकर राख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती, हिटी। जिले के छावनी थानांतर्गत विक्रमजोत-टूटीभीटी मार्ग पर हनुमानगंज चौराहे स्थित चाय-नाश्ते

Basti News: अंगीठी से भड़की आग में दुकान जलकर राख

Basti News: बस्ती, हिटी। जिले के छावनी थानांतर्गत विक्रमजोत-टूटीभीटी मार्ग पर हनुमानगंज चौराहे स्थित चाय-नाश्ते की दुकान में अंगीठी से भड़की लपट से आग लग गई। आग की चपेट में आने के कारण छप्परपोश दुकान और गुमटी जलकर राख हो गई, जिससे अंदर रखा दुकान का सारा सामान जल गया। सूचना पाकर यूपी 112 की टीम भी मौके पर पहुंच गई और घटनाक्रम की जानकारी ली।इसी थानाक्षेत्र के अकवारा निवासी नितेश यादव पुत्र दयाराम यादव ने हनुमानगंज चौहारे पर चाय-पानी की दुकान खोल रखी है। बताया जा रहा है कि अंगीठी पर चाय रखकर दुकान के बगल की दुकान पर नितेश कुछ सामान खरीदने के लिए चले गए।

उसी दौरान चाय उबाल खाकर अंगीठी में गिर गई। जिससे अंगीठी से आग भड़क उठी और छप्पर को अपने आगोश में ले लिया। जब तक लोगों को इसकी जानकारी होती, आग पूरी तरह भड़क उठी थी। इसकी चपेट में आकर छप्पर के साथ ही गुमटी भी जलने लगी। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन जब तक आग पूरी तरह बुझती, दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। सूचना पर छावनी थाने की यूपी 112 की टीम भी मौके पर पहुंच गई और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई।

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