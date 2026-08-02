Basti News: गांव के बाहर पीपल के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव
Basti News: बस्ती के मुईली गांव में एक पीपल के पेड़ पर 35 वर्षीय विनय कन्नौजिया का शव लटका मिला। परिजनों ने बताया कि वह शनिवार रात बिना बताए घर से निकले थे। रविवार सुबह ग्रामीणों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। विनय की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। पैकोलिया थानाक्षेत्र के मुईली गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर युवक का शव लटकता मिला। यह शव गांव के विनय कन्नौजिया (35) का है। गांव के बाहर खेत में पेड़ पर लटके शव की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांव के साथ साथ आसपास गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गये। परिजनों ने बताया कि विनय कन्नौजिया शनिवास की रात घर से रात करीब 11 बजे बिना किसी को कुछ बताये निकल गए। रविवार को सुबह ग्रामीणों ने उनके शव पीपल के पेड़ से लटकता देखा तो परिजनों और पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पैकोलिया पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। विनय की मौत से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।
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