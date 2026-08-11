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Basti News: पापी भी शिव महापुराण की कथा सुनने से हो जाता है पवित्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: तपसीधाम आश्रम कसैला में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। बाबा जयबक्स दास, योगेन्द्र सिंह और डॉ. लाल बहादुर सिंह ने पूजन-अर्चन किया। आचार्य विजय शंकर मिश्र ने कथा सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर किया। कथा में बताया गया कि अंतिम समय में शिव महापुराण सुनने से सबसे बड़ा पापी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

Basti News: पापी भी शिव महापुराण की कथा सुनने से हो जाता है पवित्र

Basti News: बस्ती। तपसीधाम आश्रम कसैला में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। मनोरमा नदी के तापसी धाम आश्रम के बाबा जयबक्स दास, योगेन्द्र सिंह, डॉ. लाल बहादुर सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन-अर्चन किया। इसके बाद कलश शोभायात्रा निकाली गई।

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कथा का प्रभाव

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प्रश्नोत्तर

शिव महापुराण कथा का शुभारंभ कहाँ हुआ?
शिव महापुराण कथा का शुभारंभ तपसीधाम आश्रम कसैला में हुआ।
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