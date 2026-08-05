Basti News: दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में गंभीर धाराओं में मुकदमा

Basti News: बस्ती में कटेश्वरपार्क के पास दो पक्षों के बीच हुई हिंसक घटना में कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। एक परिवार ने तहरीर में आरोप लगाया है कि विपक्षियों ने उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Basti News: बस्ती। शहर कोतवाली क्षेत्र में कटेश्वरपार्क के पास दो पक्षों के बीच हुए घमासान में कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्ष की तहरीर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र की रहने वाली महिला ने तहरीर देकर बताया है कि गत दो अगस्त की रात करीब 11 बजे कटेश्वरपार्क के पास से उनका बेटा, अपने आंटी के बेटे व दोनों बहनों के साथ कार से घर जा रहा था। आरोप है कि पूर्व से घात लगाकर बैठे विपक्षियों ने कटेश्वर पार्क के पास कार को रोक लिया।

घटना का विवरण उनके बेटे को उतारकर जानलेवा हमला कर दिया। हत्या के उद्देश्य से धारदार हथियार व डंडे से मारकर सिर फोड़ देना, जिससे वह बेहोश हो गया। विपक्षी अज्जू उर्फ अयाज ने चचेरे भाई के गले में प्लास्टिक के तार से गला कस देना, जिससे वह भी बदहवास हो गया। विपक्षियों ने उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकत करते हुए धक्का दे दिया। इस घटना के पूर्व भी एक अगस्त को विपक्षी ने उनके बेटे को रोडवेज के पास रोककर अपशब्द कहते हुए जानमाल की धमकी दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी अज्जू उर्फ अयाज निवासी मिल्लतनगर, सलमान निवासी दरिया खां, सद्दाम निवासी मिल्लतनगर और एक दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दूसरी ओर वहीं दूसरे पक्ष के दरिया खां निवासी शिफा ने तहरीर देकर बताया है कि दो अगस्त की रात करीब 11 बजे उनके चाचा सलमान रोडवेज से कटेश्वरर्पा के पास पहुंचे थे कि तभी पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षियों ने अपशब्द कहा। मना करने पर मारपीटा। सिर में गंभीर चोट आने के कारण चाचा बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद आरोपी जानमाल की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवक व उसकी दो बहनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों मुकदमों की जांच गांधीनगर के चौकी प्रभारी सभाशंकर यादव को सौंपी गई है.