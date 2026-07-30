Basti News: कार से भिड़े बाइक दो युवक घायल, रेफर
Basti News: भानपुर में बुधवार को असनहरा पड़ाव मोड़ के पास एक कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भानपुर भेजा गया, जहां उनकी गंभीर चोटों के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया।
Basti News: भानपुर। सोनहा थानाक्षेत्र के असनहरा पड़ाव मोड़ के पास बुधवार को कार और बाइक में भिड़त हो गई, जिससे बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रुप से घायल हो गए। घटना के बाद जुटे स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भानपुर भेजा। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। असनहरा पड़ाव मोड़ पर बाइक से बस्ती से डुमरियागंज जा रहे बाइक सवार बगडिहवा निवासी विजय कुमार व बेवा निवासी विजय पाल कार से भिड़कर कर गंभीर रुप से घायल हो गए। हादसे में दोनों युवकों के सिर में गंभीर चोट आईं।
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