Basti News: फुटबॉल व तैराकी प्रतियोगिता के लिए होगा चयन ट्रायल
Basti News: बस्ती में जूनियर बालिका फुटबॉल तथा सीनियर पुरुष-महिला तैराकी प्रतियोगिताओं के लिए चयन ट्रायल की तिथियां घोषित की गई हैं। जूनियर फुटबॉल ट्रायल 6 और 7 अगस्त को स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा, जबकि तैराकी ट्रायल 20 और 21 अगस्त को जिला खेल कार्यालय, सिद्धार्थनगर में आयोजित किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 30 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
Basti News: बस्ती। प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका फुटबॉल तथा सीनियर पुरुष-महिला तैराकी प्रतियोगिताओं के लिए चयन ट्रायल की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। जिला क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता अमेठी में आयोजित होगी। इसके लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल छह अगस्त और मंडलीय चयन ट्रायल सात अगस्त को सुबह 10 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। उन्होंने बताया कि सीनियर पुरुष-महिला तैराकी वर्ग के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल 20 अगस्त और मंडलीय चयन ट्रायल 21 अगस्त को सुबह 10 बजे जिला खेल कार्यालय, सिद्धार्थनगर में आयोजित किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 30 अगस्त से एक सितंबर तक वाराणसी में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।
जिला क्रीड़ाधिकारी के अनुसार जूनियर बालिका फुटबॉल वर्ग में केवल वही खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकेंगी, जिनका जन्म एक जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2012 के बीच हुआ हो। ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा।
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