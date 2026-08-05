Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Basti News: फुटबॉल व तैराकी प्रतियोगिता के लिए होगा चयन ट्रायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

Basti News: बस्ती में जूनियर बालिका फुटबॉल तथा सीनियर पुरुष-महिला तैराकी प्रतियोगिताओं के लिए चयन ट्रायल की तिथियां घोषित की गई हैं। जूनियर फुटबॉल ट्रायल 6 और 7 अगस्त को स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा, जबकि तैराकी ट्रायल 20 और 21 अगस्त को जिला खेल कार्यालय, सिद्धार्थनगर में आयोजित किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 30 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

Basti News: फुटबॉल व तैराकी प्रतियोगिता के लिए होगा चयन ट्रायल

Basti News: बस्ती। प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका फुटबॉल तथा सीनियर पुरुष-महिला तैराकी प्रतियोगिताओं के लिए चयन ट्रायल की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। जिला क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता अमेठी में आयोजित होगी। इसके लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल छह अगस्त और मंडलीय चयन ट्रायल सात अगस्त को सुबह 10 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। उन्होंने बताया कि सीनियर पुरुष-महिला तैराकी वर्ग के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल 20 अगस्त और मंडलीय चयन ट्रायल 21 अगस्त को सुबह 10 बजे जिला खेल कार्यालय, सिद्धार्थनगर में आयोजित किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 30 अगस्त से एक सितंबर तक वाराणसी में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।

ये भी पढ़ें:मेरठ : मेरठ में तैराकी, फुटबॉल और कुश्ती की चयन प्रक्रिया शुरू

जिला क्रीड़ाधिकारी के अनुसार जूनियर बालिका फुटबॉल वर्ग में केवल वही खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकेंगी, जिनका जन्म एक जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2012 के बीच हुआ हो। ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा।

ये भी पढ़ें:स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैराकी व बॉक्सिंग के ट्रायल 5 से
ये भी पढ़ें:Maharajganj News: बालिका मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए जिला ट्रायल छह को होगा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News Basti

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।