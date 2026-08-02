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Basti News: तीन घंटे बंद रहेगी उपकेंद्र से आपूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती में 33/11 केवी उपकेंद्र मालवीय रोड पर रविवार को पेड़ की शाखाओं की कटाई के लिए बिजली बंद रहेगी। यह कार्य दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगा। उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वे पानी आदि का प्रबंध पहले से कर लें और धैर्य रखें।

Basti News: तीन घंटे बंद रहेगी उपकेंद्र से आपूर्ति

Basti News: बस्ती। 33/11 केवी उपकेंद्र मालवीय रोड के 33 केवी लाइन पर आ रही पेड़ की शाखाओं की कटाई-छंटाई का कार्य रविवार को प्रस्तावित है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से संबंधित लाइन दोपहर लगभग 12:00 बजे से सायं तीन बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण सदर शुभम पांडेय ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता किसी भी समस्या से बचने के लिए पानी आदि का प्रबंध पहले से कर लें। उपभोक्ताओं से निवेदन है कि विद्युत आपूर्ति सुचारू होने तक धैर्य बनाए रखें।

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