Basti News: बढ़ रहा सरयू का जलस्तर, चेतावनी बिन्दु से 61 सेमी ऊपर
Basti News: सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान से 39 सेमी नीचे है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, जलस्तर रविवार को 92.34 मीटर रहा। तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और क्षेत्र के कई गांवों को खतरा हो सकता है। ग्रामीण स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं।
Basti News: विक्रमजोत/दुबौलिया, हिन्दुस्तान टीम। सरयू नदी का जलस्तर फिर से उठने लगा है। वह धीरे धीरे लाल निशान की तरफ बढ़ रहा है और खतरे के निशान से 39 सेमी नीचे है। केंद्रीय जल आयोग अयोध्या के अनुसार रविवार शाम छह बजे सरयू नदी का जलस्तर 92.34 मीटर रहा, जो चेतावनी बिन्दु से 61 सेमी ऊपर है। सरयू के बढ़ने जलस्तर के चलते बाढ़ खण्ड ने तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी है। जैसे नदी के पानी में बढ़ोत्तरी हो रही है, नदी का पानी तटबंधों पर दबाव बनाने लगा है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के विक्रमजोत लोलपुर तटबंध पर केशवपुर, रानीपुर कठवनियां व विक्रमजोत धुसवा तटबंध पर कन्हईपुर, भौसिया के पास नदी सटकर बहते हुए लगातार बांध पर दबाव बना रही है।
लोलपुर विक्रमजोत बांध के केशवपुर, सैन्य पड़ाव के अलावा विक्रमजोत धुसवा के छतौना मांझा, कन्हईपुर, शम्भूपुर, पकड़ी संग्राम, अर्जुनपुर व लकड़ी सहित गांव नदी के निशाने पर है।दुबौलिया क्षेत्र में पानी बढ़ने से जलमग्न होने वाले सुविका बाबू गांव के पास सरयू की सोती से पानी पहुंचने लगा है। यदि जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचता है तो सुविका बाबू और टेढ़वा गांव के लोगों को बाढ़ की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जलस्तर बढ़ने से अतिसंवेदनशील कटरिया-चांदपुर तटबंध पर भी दबाव बढ़ गया है। खजांचीपुर से खलवा गांव तक करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। इस क्षेत्र के ग्रामीण स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
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