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Basti News: फिर बढ़ रही सरयू नदी, चेतावनी बिन्दु से 25 सेमी है ऊपर

By Hindustan | Bureau
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Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। सरयू नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। केंद्रीय जल

Basti News: फिर बढ़ रही सरयू नदी, चेतावनी बिन्दु से 25 सेमी है ऊपर

Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। सरयू नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार अयोध्या में जलस्तर 91.98 मीटर था, जो चेतावनी बिन्दु से 25 सेमी ऊपर है, जो खतरे के निशान से 75 सेमी नीचे है।

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कटान का असर

सरयू नदी के जलस्तर की कमी व वृद्धि के चलते कटान आपदा प्रभावित विक्रमजोत विकास क्षेत्र के गांवों में रहने वाले लोग परेशान हैं। प्रतिदिन लोग रोजगार की तलाश में बाहर निकलकर जाते हैं। उनका कहना है कि बाहर काम करने के दौरान उनका मन सरयू की कटान में ही अटका रहता है। हर एक घंटे पर फोनकर घरवालों से कटान की जानकारी लेते हैं। कटान प्रभावित गांव के झिनकाई कहते हैं कि जमीनें तो नदी में बहकर रेत में बदल गई है।

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रोजगार का संकट

रोजगार की तलाश व मजदूरी के लिए बंधा पार कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। पर नदी की कटान से लोग सहमे रहते हैं। वहीं इस संबंध में एसडीओ बाढ़ खंड बृजेश सोनी ने बताया कि नदी में इस साल अभी तक बहाव कम है। जलस्तर भी खतरे के निशान तक नहीं पहुंचा है। जहां पर कुछ समस्या है, उसकी निगरानी की जा रही है। अति संवेदनशील तटबंध कटरिया-चांदपुर पर खलवा गांव की बाढ़ चौकी व संवेदनशील तटबंध गौरा-सैफाबाद के पारा गांव की बाढ़ चौकी सक्रिय है। इन बाढ़ चौकियों से संवेदनशील स्थलों की निगरानी की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सरयू नदी का जलस्तर वर्तमान में कितना है?
सरयू नदी का जलस्तर अयोध्या में 91.98 मीटर है।
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