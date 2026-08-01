Basti News: फिर बढ़ रही सरयू नदी, चेतावनी बिन्दु से 25 सेमी है ऊपर
Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। सरयू नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। केंद्रीय जल
Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। सरयू नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार अयोध्या में जलस्तर 91.98 मीटर था, जो चेतावनी बिन्दु से 25 सेमी ऊपर है, जो खतरे के निशान से 75 सेमी नीचे है।
कटान का असर
सरयू नदी के जलस्तर की कमी व वृद्धि के चलते कटान आपदा प्रभावित विक्रमजोत विकास क्षेत्र के गांवों में रहने वाले लोग परेशान हैं। प्रतिदिन लोग रोजगार की तलाश में बाहर निकलकर जाते हैं। उनका कहना है कि बाहर काम करने के दौरान उनका मन सरयू की कटान में ही अटका रहता है। हर एक घंटे पर फोनकर घरवालों से कटान की जानकारी लेते हैं। कटान प्रभावित गांव के झिनकाई कहते हैं कि जमीनें तो नदी में बहकर रेत में बदल गई है।
रोजगार का संकट
रोजगार की तलाश व मजदूरी के लिए बंधा पार कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। पर नदी की कटान से लोग सहमे रहते हैं। वहीं इस संबंध में एसडीओ बाढ़ खंड बृजेश सोनी ने बताया कि नदी में इस साल अभी तक बहाव कम है। जलस्तर भी खतरे के निशान तक नहीं पहुंचा है। जहां पर कुछ समस्या है, उसकी निगरानी की जा रही है। अति संवेदनशील तटबंध कटरिया-चांदपुर पर खलवा गांव की बाढ़ चौकी व संवेदनशील तटबंध गौरा-सैफाबाद के पारा गांव की बाढ़ चौकी सक्रिय है। इन बाढ़ चौकियों से संवेदनशील स्थलों की निगरानी की जा रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।