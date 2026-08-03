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Basti News: लाल निशान छूने को आतुर सरयू, कटान शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुँच गया है। नदी का जलस्तर 92.360 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो खतरे के निशान से 37 सेंटीमीटर नीचे है। क्षेत्र में काटने की घटनाएँ हो रही हैं। बाढ़ खंड की टीम तटबंधों की निगरानी कर रही है, और अभी बाढ़ की संभावना नहीं है।

Basti News: लाल निशान छूने को आतुर सरयू, कटान शुरू

Basti News: विक्रमजोत, हिन्दुस्तान संवाद। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग अयोध्या के अनुसार नदी का जलस्तर पिछले दो दिनों से स्थिर है। सोमवार शाम पांच बजे नदी का जलस्तर खतरे के निशान 92.730 मीटर से 37 सेंटीमीटर नीचे 92.360 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यह चेतावनी स्तर 91.730 मीटर से 63 सेंटीमीटर ऊपर है। नदी का बढ़ा जलस्तर विक्रमजोत क्षेत्र के दोनों तटबंधों और नदी से सटे तटबंधविहीन गांवों के आसपास दबाव बनाने लगा है। बीडी तटबंध के छतौना मांझा, शम्भूपुर, लकड़ी, पकड़ी संग्राम और अर्जुनपुर में आबादी के पास नदी रुक-रुककर कटान कर रही है।

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वहीं, लोलपुर-विक्रमजोत तटबंध के सैन्य पड़ाव की भूमि और केशवपुर के पास भी नदी तटबंध से सटने की स्थिति में पहुंच रही है। बाढ़ खंड की टीम दोनों तटबंधों और संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी कर रही है। सोमवार दोपहर बाद हुई बारिश से तटबंधों पर कीचड़ और दलदल हो गया है। वहीं, बाढ़ चौकी लोलपुर तक पहुंचने वाला रास्ता भी खराब होने से निगरानी में दिक्कत आ रही है। एसडीओ बाढ़ खंड बृजेश सोनी ने बताया कि सरयू नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। फिलहाल बाढ़ की संभावना नहीं है और दोनों तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है।

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