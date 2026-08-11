Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Basti News: तेजी से घटा सरयू का जलस्तर, ग्रामीणों ने ली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

Basti News: बस्ती में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है, जिससे बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, नदी का घटता जलस्तर कई जगहों पर कटान कर रहा है। ग्रामीण दैनिक कार्यों के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, जलस्तर खतरे के निशान से 31 सेमी नीचे है।

Basti News: तेजी से घटा सरयू का जलस्तर, ग्रामीणों ने ली राहत

Basti News: बस्ती। सरयू नदी का जलस्तर तेजी से घटने लगा है। इसके साथ ही माझा व बंधे के किनारे रहने वाले ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों राह आसान हुई तो घट रही सरयू कई जगहों पर कटान कर रही है। दुबौलिया क्षेत्र बाढ़ प्रभावित गांव सुविखा बाबू, आंशिक टेढवा बाढ़ के पानी से घिर गया था। नदी के पीछे हटते ही इन गांवों के पास से पानी हटने लगा है। यहां के लोग इस समय भी नाव के सहारे दैनिक दिनचर्या पूरी कर रहे है। नाव से ही गांव के बाहर आना-जाना हो रहा है और उनकी दुश्वावारियां बरकरार है।

ये भी पढ़ें:जलस्तर बढ़ा, खतरा बिंदु से सिर्फ 10 सेमी नीचे सरयू

उमरिया रिंगबांध के निकट सोमवार को कटान जारी रही, जहां बाढ़ खंड मरम्मत कार्य में जुटा हुआ है। कटरिया-चांदपुर तटबंध खजांचीपुर गांव से लेकर खलवा गांव तक दो किमी के दायरे में दबाव बना हुआ है। केन्द्रीय जल आयोग अयोध्या के अनुसार सोमवार शाम छह बजे सरयू का जलस्तर 92.42 मीटर रहा, जो खतरे के निशान 92.73 से 31 सेमी नीचे है। नदी का ट्रेंड घटने की तरफ है। उम्मीद है कि मंगलवार तक नदी का पानी और नीचे चला जाएगा।

ये भी पढ़ें:Mau News: सरयू के जलस्तर पर टिकी ग्रामीणों की निगाह, स्थिर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News Water Level अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।