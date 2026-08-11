Basti News: तेजी से घटा सरयू का जलस्तर, ग्रामीणों ने ली राहत
Basti News: बस्ती में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है, जिससे बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, नदी का घटता जलस्तर कई जगहों पर कटान कर रहा है। ग्रामीण दैनिक कार्यों के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, जलस्तर खतरे के निशान से 31 सेमी नीचे है।
Basti News: बस्ती। सरयू नदी का जलस्तर तेजी से घटने लगा है। इसके साथ ही माझा व बंधे के किनारे रहने वाले ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों राह आसान हुई तो घट रही सरयू कई जगहों पर कटान कर रही है। दुबौलिया क्षेत्र बाढ़ प्रभावित गांव सुविखा बाबू, आंशिक टेढवा बाढ़ के पानी से घिर गया था। नदी के पीछे हटते ही इन गांवों के पास से पानी हटने लगा है। यहां के लोग इस समय भी नाव के सहारे दैनिक दिनचर्या पूरी कर रहे है। नाव से ही गांव के बाहर आना-जाना हो रहा है और उनकी दुश्वावारियां बरकरार है।
उमरिया रिंगबांध के निकट सोमवार को कटान जारी रही, जहां बाढ़ खंड मरम्मत कार्य में जुटा हुआ है। कटरिया-चांदपुर तटबंध खजांचीपुर गांव से लेकर खलवा गांव तक दो किमी के दायरे में दबाव बना हुआ है। केन्द्रीय जल आयोग अयोध्या के अनुसार सोमवार शाम छह बजे सरयू का जलस्तर 92.42 मीटर रहा, जो खतरे के निशान 92.73 से 31 सेमी नीचे है। नदी का ट्रेंड घटने की तरफ है। उम्मीद है कि मंगलवार तक नदी का पानी और नीचे चला जाएगा।
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