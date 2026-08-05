Basti News: लाल निशान की ओर बढ़ रही सरयू, तटबंध विहीन गांवों में कटान तेज
Basti News: सरयू नदी का जलस्तर पिछले चार दिनों से खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। इससे कई गांवों में कटान तेज हो गया है और पशुचारे का संकट गहरा गया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, खासकर तटबंध विहीन गांवों में। केंद्रीय जल आयोग ने जलस्तर की निगरानी करते हुए भविष्य में और वृद्धि की संभावना जताई है।
Basti News: विक्रमजोत। सरयू नदी पिछले चार दिनों से लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ प्रभावित गांवों में कटान भी तेज हो गया है। जलस्तर बढ़ने से पशुचारे का संकट भी गहराने लगा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, तटबंध विहीन करीब आधा दर्जन गांवों पर सबसे अधिक खतरा मंडरा रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ते ही बाढ़ का पानी आबादी में घुस जाता है और जलस्तर घटने पर खेतों में भीषण कटान शुरू हो जाती है। पकड़ी संग्राम, लकड़ी पांडेय, अर्जुनपुर, बेतावा और भौसियां गांवों में नदी धीरे-धीरे कटान करते हुए आबादी की ओर बढ़ रही है।
ग्रामीण अपनी आंखों के सामने खेतों को नदी की धारा में समाते देखने को मजबूर हैं। कटान के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। केंद्रीय जल आयोग अयोध्या के जलकर्मी बलराम ने बताया कि सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को मीटर गेज के अनुसार नदी का जलस्तर 92.400 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो खतरे के निशान 92.730 मीटर से महज 33 सेंटीमीटर नीचे और वार्निंग लेवल 91.730 मीटर से 67 सेंटीमीटर ऊपर है। बाढ़ खंड के अवर अभियंता अतुल सिंह ने बताया कि नदी के डिस्चार्ज में लगातार इजाफा हो रहा है। अपस्ट्रीम में भी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में जलस्तर में और वृद्धि होने की संभावना है। तटबंध विहीन गांवों की लगातार निगरानी की जा रही है।
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