Basti News: पूरे चेतन गांव की 200 बीघे से अधिक जमीन नदी में समाई

Basti News: सरयू नदी का जलस्तर घटने के साथ ही तटबंध विहीन गांवों में कटान तेज हो गया है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और खेती योग्य भूमि तेजी से नदी में समा रही है। पिछले 20 दिनों में 200 बीघे से अधिक जमीन नदी में चली गई है। प्रभावी बचाव कार्य की कमी देखी जा रही है।

Basti News: बस्ती। सरयू नदी का जलस्तर तेजी से घटने के साथ ही तटबंध विहीन गांवों में कटान तेज हो गया है। नदी की धारा खेतों और आबादी के करीब पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कई गांवों में खेती योग्य जमीन तेजी से नदी में समा रही है। केंद्रीय जल आयोग अयोध्या के जलकर्मी बलराम के अनुसार सोमवार शाम पांच बजे सरयू का जलस्तर 92.420 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यह खतरे के निशान 92.730 मीटर से 31 सेंटीमीटर नीचे है, जबकि चेतावनी स्तर 91.730 मीटर से 69 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर में लगातार कमी के बावजूद कटान का खतरा बढ़ गया है।

कटान का खतरा जानकारी के अनुसार बीडी बंधे के अंदर स्थित पकड़ी संग्राम, अशोकपुर लकड़ी पांडेय और बेतावा गांव के खेतों में तेज कटान हो रही है। पूरे चेतन ग्राम पंचायत में स्थिति और गंभीर हो गई है। पूर्व प्रधान राजवंत दूबे ने बताया कि पंचायत का अंत्येष्टि स्थल पहले ही नदी की धारा में समा चुका है। अब पंचायत भवन, आरआरसी सेंटर और गोदाम के पास तक नदी की धारा पहुंच गई है। पिछले करीब 20 दिनों में गांव की 200 बीघे से अधिक जमीन नदी में समा चुकी है। कटान प्रभावित क्षेत्र का विधायक और डीएम निरीक्षण कर चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके बावजूद अभी तक बाढ़ खंड की ओर से यहां कोई प्रभावी बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है।

बचाव कार्य वहीं, सहायक अभियंता बृजेश सोनी ने बताया कि बीडी तटबंध पर सर्वाधिक कटान संवेदनशील स्थल दुधौरा पूरे गांव में चिह्नित किया गया है। यहां पाइप कॉइल और रोड़े भरे बोरों के जरिए कटानरोधी कार्य कराया जा रहा है।