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Basti News: कांवड़ियों की सुरक्षा व सुविधा को लेकर बढ़ी सक्रियता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने भदेश्वरनाथ मंदिर मार्ग पर पार्किंग स्थल एवं रूट डायवर्जन का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात नियमों के पालन का ध्यान रखा। यूपी 112 की समीक्षा बैठक में पीटीजेड कैमरों के उपयोग पर भी चर्चा हुई।

Basti News: कांवड़ियों की सुरक्षा व सुविधा को लेकर बढ़ी सक्रियता

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत मंगलवार को सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने भदेश्वरनाथ मंदिर मार्ग पर पार्किंग स्थल एवं रूट डायवर्जन का निरीक्षण किया। इस दौरान मौजूद प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, प्रभारी कावड़ सेल, यातायात पुलिस को उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने वैकल्पिक रूट डायवर्जन की भी समीक्षा कर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं एवं कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग व्यवस्था, यातायात प्रवाह, रूट डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था को जांचा। सीओ ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। सीओ ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कांवड़ यात्रा मार्ग का भी भ्रमण किया। इस दौरान तैयारियों व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टीम ने अमहट से लेकर महाराणा प्रताप तिराहा के रास्ते से भदेश्वरनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग का भ्रमण कर तैयारियों की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए अमहट घाट, सरदार बल्लभ भाई पटेल पार्क, राम चन्द्र शुक्ल तिराहा, कमिश्नर तिराहा, महाराणा प्रताप तिराहा, महाराणा प्रताप तिराहा से कंपनी बाग मार्ग और अन्य कांवड़ मार्ग, बैरिकेडिंग, पार्किंग स्थल को देखा। निरीक्षण के दौरान दिए गए कांवड़ मार्ग एवं संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की समीक्षा की.

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पुलिस लाइन में यूपी 112 की समीक्षा बैठक

बस्ती। पुलिस लाइन में मंगलवार को यूपी 112 की समीक्षा बैठक सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी की अगुवाई में हुई। इस दौरान पीटीजेड कैमरों की कार्यप्रणाली, उनके रखरखाव और लाइव स्ट्रीमिंग/ रिकॉर्डिंग को बेहतर ढंग से संचालित करने के संबंध में जानकारी दी गई। कम से कम समय में घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की सहायता करने के निर्देश दिए गए। कानून-व्यवस्था एवं कांवड़ यात्रा के दौरान पीटीजेड कैमरों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया।

प्रश्नोत्तर

कांवड़ यात्रा के दौरान पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण किसने किया?
कांवड़ यात्रा के दौरान पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने किया।
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