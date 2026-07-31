Basti News: ग्राहक सेवा केंद्र से नकदी व लैपटॉप चोरी
Basti News: बस्ती के हर्रैया थानाक्षेत्र में अज्ञात चोरों ने गुरुवार रात एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से 40 हजार रुपये नकद और एक लैपटॉप चुरा लिया। सीएसपी संचालक ने पुलिस को सूचना दी, जिसने जांच शुरू कर दी। एक ही रात में कई चोरियां हुई हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैली है।
Basti News: बस्ती। हर्रैया थानाक्षेत्र में गुरुवार रात अज्ञात चोरों ने एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाते हुए करीब 40 हजार रुपये नकद और एक लैपटॉप चोरी कर लिया। घटना मुर्दाहवा घाट के पास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, सीएसपी संचालक सतीश कुमार ने सुबह केंद्र पहुंचने पर चोरी की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही हर्रैया पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।बताया जा रहा है कि हर्रैया और दुबौलिया थानाक्षेत्रों में एक ही रात कई स्थानों पर चोरी की घटनाएं हुई हैं। लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठने लगे हैं।
वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही चोरी की घटनाओं का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।