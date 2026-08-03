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Basti News: ताला तोड़कर रसोईकक्ष से राशन चोरी

By Hindustan | Bureau
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Basti News: हर्रैया के प्राथमिक विद्यालय जोगापुर में एक अज्ञात चोर ने रसोई कक्ष का दरवाजा तोड़कर 40 किलो आटा और 30 किलो चावल चुरा लिया। सुबह ग्रामीणों ने दरवाजे का टूटा ताला देखा और प्रधानाध्यापक को सूचना दी। घटना की रिपोर्ट पुलिस को सोमवार को दी जाएगी।

Basti News: ताला तोड़कर रसोईकक्ष से राशन चोरी

Basti News: हर्रैया। विकास खंड हर्रैया के प्राथमिक विद्यालय जोगापुर में शनिवार रात अज्ञात चोर ने रसोई कक्ष का दरवाजा का ताला तोड़कर उसमें रखा मिडडे मील का राशन उठा ले गए। सुबह आसपास के लोगों ने दरवाजा का ताला टूटा देख घटना की सूचना ग्रामीणों को दी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमित कुमार मिश्र ने बताया कि सूचना मिली जांच किया। रसोई कक्ष का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने रसोई कक्ष में रखा 40 किलो आटा और 30 किलो चावल चोरी कर लिया। रविवार को आज अवकाश होने के चलते पुलिस को तहरीर सोमवार को दूंगा।

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