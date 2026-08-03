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Basti News: हनुमानगढ़ी मंदिर में चोरी, चांदी का मुकुट-गदा व छत्र समेत पंखा ले उड़े चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती के हरैया थानाक्षेत्र में हनुमानगढ़ी मंदिर में रात को चोरों ने ताला तोड़कर चांदी का मुकुट, गदा और अन्य सामान चोरी कर लिया। घटना से क्षेत्र में आक्रोश है। पुलिस ने जांच शुरू की है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। ग्रामीण चोरी के सामान की बरामदगी और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

हनुमानगढ़ी मंदिर में चोरी, चांदी का मुकुट-गदा व छत्र समेत पंखा ले उड़े चोर
हनुमानगढ़ी मंदिर में चोरी, चांदी का मुकुट-गदा व छत्र समेत पंखा ले उड़े चोर

Basti News: बस्ती। हरैया थानाक्षेत्र के नरायनपुर तिवारी महाराजगंज स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में रविवार रात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर भगवान हनुमान का चांदी का मुकुट, चांदी की गदा, चांदी का छत्र और मंदिर में लगा पंखा समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। घटना से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने मंदिर का मुख्य द्वार खुला देखा तो इसकी सूचना मंदिर के पुजारी को दी। पुजारी और श्रद्धालु जब पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे तो मंदिर का ताला टूटा मिला और अंदर रखा धार्मिक सामान गायब था। सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।घटना

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की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। लोगों ने मंदिर में हुई चोरी पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से जल्द खुलासा करने, आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गए धार्मिक सामान की बरामदगी की मांग की।प्रभारी निरीक्षक हरैया संजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाएगी। पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है।

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