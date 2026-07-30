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Basti News: सड़क सुरक्षा के लिए लगाए रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती में कांवड़ मेले के दौरान सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण मार्गों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए और यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई। एआरटीओ ने निहित उपायों को साझा किया, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

Basti News: सड़क सुरक्षा के लिए लगाए रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। जिले में कांवड़ मेले को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए शासन के निर्देश पर बुधवार को सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने चिन्हित मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आवश्यक स्थानों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए, ताकि रात्रि के समय भी मार्ग स्पष्ट दिखाई दे और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। एआरटीओ प्रशासन माला बाजपेई ने बताया कि कांवड़ यात्रियों और आम नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। कहा कि ट्रैक्टर-ट्रॉली से यात्रा न करें, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के साथ-साथ चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं।

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इस दौरान एआरटीओ सड़क सुरक्षा अधिकारी व प्रवर्तन धर्मेंद्र कुमार, पीटीओ प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के साथ प्रवर्तन टीम मौजूद रहे।

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