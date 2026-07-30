Basti News: सड़क सुरक्षा के लिए लगाए रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। जिले में कांवड़ मेले को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए शासन के निर्देश पर बुधवार को सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने चिन्हित मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आवश्यक स्थानों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए, ताकि रात्रि के समय भी मार्ग स्पष्ट दिखाई दे और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। एआरटीओ प्रशासन माला बाजपेई ने बताया कि कांवड़ यात्रियों और आम नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। कहा कि ट्रैक्टर-ट्रॉली से यात्रा न करें, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के साथ-साथ चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं।