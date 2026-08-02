Basti News: सरस्वती शिशु मंदिर की पुनर्स्थापना की पहल

Basti News: छावनी, हिन्दुस्तान संवाद। छावनी क्षेत्र के नाल्हीपुर स्थित पुरातन सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय परिसर में पूर्व आचार्य कमलेंद्र नारायण चौबे के नेतृत्व में सौहार्द वैचारिक वार्ता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व छात्रों ने हिस्सा लिया और वर्षों बाद एक-दूसरे से मिलकर पुरानी यादें ताजा कीं। संगोष्ठी में विद्यालय के पूर्व छात्र राहुल त्रिपाठी समेत काफी संख्या में पुराने छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से बंद पड़े सरस्वती शिशु मंदिर नाल्हीपुर सोनवरसा की पुनर्स्थापना पर विचार-विमर्श करना था। इस दौरान पुराने छात्र एवं शिक्षक विकास सिंह के माध्यम से विद्या भारती बस्ती के जनपदीय मंत्री हरेंद्र सिंह से पूर्व आचार्य कमलेंद्र नारायण चौबे की फोन पर वार्ता भी हुई।

पूर्व आचार्य कमलेंद्र नारायण चौबे ने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र निर्माण, संस्कार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आधार है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल विद्यालय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवनभर मार्गदर्शन और प्रेरणास्रोत बना रहता है। छावनी कस्बे के समाजसेवी गोपाल जी सोनी ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर नाल्हीपुर सोनवरसा एक दशक से अधिक समय से बंद है। इसके कारण छावनी कस्बे और आसपास के गांवों के बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने वाला शिशु मंदिर जैसा विद्यालय उपलब्ध नहीं है। ऐसे में विद्यालय की पुनर्स्थापना की जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में पूर्व छात्रों ने विद्यालय परिसर में पौधा रोपा। विद्यालय की पुनर्स्थापना होने पर एक पूर्व छात्र ने 500 लीटर की पानी की टंकी और एक आरओ मशीन देने की घोषणा की। इस दौरान डॉ. आशुतोष शर्मा, विकास सिंह, नरेश भट्ट, विकास मिश्रा, जयप्रकाश, रितेश सिंह, प्रकाश कुमार पचवस, सुनील सिंह, रविशंकर, दीपक सोनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।