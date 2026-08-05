Basti News: काली माता मंदिर का शुरू हुआ जीर्णोद्धार
Basti News: साऊंघाट के मुस्तफाबाद में काली माता मंदिर के जीर्णोद्धार का शुभारंभ हुआ। गांव की महिलाओं ने धार चढ़ाकर और पुरुषों ने पूजा अर्चना की। आयोजक शिवकुमार प्रजापति ने मंदिर की नींव की खुदाई का कार्य शुरू किया। गांव के प्रमुख व्यक्तियों और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
Basti News: साऊंघाट। बस्ती-बांसी मार्ग पर स्थित मुस्तफाबाद में काली माता मंदिर के जीर्णोद्धार शुभारंभ किया गया। गांव की महिलाओं ने धार चढ़ाकर एवं पुरूषों ने मंगलवार की शाम को विधि विधान के साथ पूजन अर्चन के साथ किया। आयोजक शिवकुमार प्रजापति ने पूजा अर्चना बाद मंदिर के नींव की खुदाई का कार्य प्रारंभ कराया। ग्राम प्रधान रविन्द्र चौधरी, मस्तराम, महेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार, बलिराम, जगदीश कुमार, गिरीशचंद्र, हनुमान, राम अवतार, तुलसीराम समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
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