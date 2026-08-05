Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Basti News: काली माता मंदिर का शुरू हुआ जीर्णोद्धार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

Basti News: साऊंघाट के मुस्तफाबाद में काली माता मंदिर के जीर्णोद्धार का शुभारंभ हुआ। गांव की महिलाओं ने धार चढ़ाकर और पुरुषों ने पूजा अर्चना की। आयोजक शिवकुमार प्रजापति ने मंदिर की नींव की खुदाई का कार्य शुरू किया। गांव के प्रमुख व्यक्तियों और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

Basti News: काली माता मंदिर का शुरू हुआ जीर्णोद्धार

Basti News: साऊंघाट। बस्ती-बांसी मार्ग पर स्थित मुस्तफाबाद में काली माता मंदिर के जीर्णोद्धार शुभारंभ किया गया। गांव की महिलाओं ने धार चढ़ाकर एवं पुरूषों ने मंगलवार की शाम को विधि विधान के साथ पूजन अर्चन के साथ किया। आयोजक शिवकुमार प्रजापति ने पूजा अर्चना बाद मंदिर के नींव की खुदाई का कार्य प्रारंभ कराया। ग्राम प्रधान रविन्द्र चौधरी, मस्तराम, महेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार, बलिराम, जगदीश कुमार, गिरीशचंद्र, हनुमान, राम अवतार, तुलसीराम समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News Mustafabad

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।