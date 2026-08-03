Basti News: उमस से बेहाल लोगों को बारिश ने दी राहत, किसानों के खिले चेहरे

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। जिले में सोमवार को कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश हुई। दोपहर बाद हुई बारिश से खेत लबालब हो गए और किसानों के चेहरे खिल उठे। हालांकि बारिश से पहले दिनभर उमस बनी रही। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे। तेज धूप नहीं निकली, लेकिन वातावरण में नमी अधिक होने से उमसभरी गर्मी ने लोगों को परेशान किए रखा। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोपहर बाद जिले के कई हिस्सों में बारिश शुरू हुई। इससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली।

हर्रैया, दुबौलिया, छावनी, गौर और बभनान क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई। शहर के बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी लोग उमस से परेशान नजर आए। बारिश और हल्की हवा चलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि बूंदाबांदी वाले इलाकों में उमस का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हर्रैया क्षेत्र में सोमवार दोपहर करीब पौने दो बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अमारी, हर्रैया, हसीनाबाद, श्रीपतपुर और महूघाट समेत आसपास के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। किसान दयानंद, रामशंकर, राजेश्वरी पांडेय, प्रदीप पांडेय, रामकुमार पांडेय और ब्रजेश चौधरी ने बताया कि कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल सूखने लगी थी। सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश से खेतों में पर्याप्त पानी भर गया है। इससे धान और गन्ने की फसल को काफी फायदा होगा और किसानों को करीब एक पखवाड़े तक सिंचाई से राहत मिल सकती है। देर शाम तक रुक-रुककर बूंदाबांदी होती रही। किसानों ने बताया कि हल्की बूंदाबांदी से खेतों को खास लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन सोमवार की अच्छी बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है। बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में किसान धान की निराई-गुड़ाई समेत अन्य कृषि कार्यों में जुट गए। वहीं, छावनी कस्बे, गौर और बभनान क्षेत्र में भी दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से किसानों को राहत मिली और मौसम खुशनुमा हो गया।