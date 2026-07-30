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Basti News: एसबीआई फीडर पर छंटाई के दौरान गिरी डाल, 5000 घरों की बिजली गुल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती में पेड़ की डाल की छंटाई के दौरान अचानक एक डाल एसबीआई फीडर की 11 केवी लाइन पर गिर गई, जिससे लाइन के तार और पोल टूट गए। इसके बाद लगभग 5000 घरों और प्रतिष्ठानों की बिजली गुल हो गई। बिजली कर्मचारी आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं।

एसबीआई फीडर पर छंटाई के दौरान गिरी डाल, 5000 घरों की बिजली गुल
एसबीआई फीडर पर छंटाई के दौरान गिरी डाल, 5000 घरों की बिजली गुल

Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। पेड़ के डाल की छंटाई के दौरान एक डाल एसबीआई फीडर की 11 केवी लाइन पर अचानक गिर गई। लाइन के तार और पोल पर लगे क्रास आर्म टूट गए। इसके बाद एसबीआई फीडर ब्रेकडाउन में चला गया। फीडर से जुड़े लगभग 5000 घरों व प्रतिष्ठानों की बिजली गुल हो गई। बिजली कर्मी आपूर्ति बहाली के लिए लगे हुए हैं।लाइनों के अनुरक्षण के क्रम में गुरुवार सुबह से एसपी आवास के मुख्य गेट के पास पेड़ की डालियों की छंटाई का काम कराया जा रहा था। सुबह लगभग आठ बजे अचानक एक डाल एसबीआई फीडर के तार पर गिर गई।

इसके बाद लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। एसबीआई फीडर से आंशिक गांधीनगर, कंपनीबाग, एसबीआई के पीछे, तुरकहिया सहित एक दर्जन से अधिक मोहल्लों में आपूर्ति की जाती है। लाइन ब्रेकडाउन में चली जाने के बाद शहर के एक बड़े क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। सुबह का समय होने के कारण बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। कर्मचारी कार्यालय जाने व व्यापारी दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे। बिजली न होने से लोगों को सबसे ज्यादा पानी को लेकर परेशानी हुई।

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