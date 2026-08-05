Basti News: स्वागत में शक्ति प्रदर्शन, कुर्सी को लेकर समर्थकों में भिड़ंत
Basti News: बस्ती में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय के स्वागत के दौरान होटल में तिरंगा यात्रा कार्यशाला में दो टिकट दावेदारों के समर्थकों में झड़प हुई। स्थिति नियंत्रित करने के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप किया, जिससे भाजपा की अंदरूनी सियासत चर्चा का विषय बन गई।
Basti News: बस्ती। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में भाजपा की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय के बस्ती पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह स्वागत कर शक्ति प्रदर्शन किया। इसी बीच रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक होटल में आयोजित तिरंगा यात्रा अभियान की कार्यशाला के दौरान भाजपा के दो टिकट दावेदारों के समर्थक आमने-सामने आ गए। बताया जा रहा है कि दोनों दावेदारों ने शहर को बैनर और पोस्टरों से पाट रखा है। क्षेत्रीय अध्यक्ष के स्वागत के बाद दोनों के समर्थक कार्यशाला में पहुंचे थे। यहां कुर्सी पर बैठने को लेकर समर्थकों के बीच कहासुनी के बाद झड़प हो गई।
मामला बढ़ता देख वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप कर स्थिति संभाली। घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। सोशल मीडिया पर भी समर्थकों की झड़प की चर्चा होती रही। चुनाव से पहले टिकट को लेकर दावेदारों की सक्रियता और शक्ति प्रदर्शन ने भाजपा की अंदरूनी सियासत को भी चर्चा में ला दिया है।
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