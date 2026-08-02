Basti News: पति-पत्नी पर लाठी व चाकू से किया वार, चार पर केस
Basti News: रुधौली थाना क्षेत्र के नगहरा में पुरानी रंजिश के चलते चार लोगों पर केस दर्ज किया गया है। नीलम सोनी ने आरोप लगाया कि मनोज ने उनका अपमान किया और चाकू से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उनके पति और बेटी को भी मारपीट का शिकार होना पड़ा।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। रुधौली थानाक्षेत्र के नगहरा में लाठी-चाकू से हुई मारपीट की घटना में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नगहरा निवासी नीलम सोनी पत्नी सतीश सोनी ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि बीते शुक्रवार को पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी मनोज ने उन्हें अपशब्द कहते हुए मारापीटा। साथ ही चाकू से भी वार किया। जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। बीचबचाव करने के लिए आए उनके पति सतीश और बेटी नेहा को भी मनोज व उनके परिजनों ने लाठी से बुरी तरह मारापीटा। मारपीट में उनके सिर मे चोट लगी, जबकि पति व बेटी को भी गंभीर चोट आई है।
विपक्षियों ने जान से मारने की भी धमकी दी। थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी मनोज, उसकी पत्नी पूनम, बेटे विनय और शुभम के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच एसआई चंद्रप्रकाश सिंह को सौंपी गई है।
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