Basti News: हड़िया में युवक पर जानलेवा हमला, चार पर केस
Basti News: साऊंघाट के हड़िया गांव में पुरानी रंजिश के कारण चार लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है। हमला इसमें संजय चौहान गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने सुनील चौहान की तहरीर पर यह कार्रवाई की है।
Basti News: साऊंघाट। पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र के हड़िया गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार हंडिया निवासी सुनील चौहान की तहरीर पर पुरानी बस्ती पुलिस ने मुकदमा दर्ज की है। पीड़ित ने तहरीर में आरोप लगाया गया है कि उनके भाई संजय चौहान के साथ गांव के ही दूधनाथ उर्फ डीएन चौधरी, उनके पुत्र आदित्य, आयुष व एक अज्ञात व्यक्ति ने मिलकर मारपीट कर घायल कर दिया।
इस हमले से संजय चौहान गंभीर रूप से घायल हो गये हैं। एसआई राकेश कुमार ने बताया कि वादी की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज किया है।
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