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Basti News: पत्थर नसब उखाड़ने के आरोप में तीन पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती के नगर बाजार थानाक्षेत्र के टेमा गांव में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर तीन लोगों के खिलाफ पत्थर नसब उखाड़ने और धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। आरोपितों में कृष्णानंद, सुमित और सूरज शामिल हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Basti News: पत्थर नसब उखाड़ने के आरोप में तीन पर केस

Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। नगर बाजार थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने पत्थर नसब उखाड़ने और धमकी देने के आरोप मे तीन पर केस दर्ज किया है। थानाक्षेत्र के टेमा गांव निवासी ब्रह्मानंद गुप्ता ने बताया गांव के ही तीन लोगों पर धारा 24 के तहत हुई पत्थर नसब को उखाड़कर फेंकने, गाली-गलौज करने तथा मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि गांव के ही कृष्णानंद, सुमित और सूरज ने पत्थर नसब को उखाड़कर फेंक दिया। थानाध्यक्ष नगर बाजार रामप्रसाद ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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