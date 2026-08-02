Basti News: फोन पर दी जानमाल की धमकी, एफआईआर
Basti News: बस्ती में कोतवाली पुलिस ने जानमाल की धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि एक व्यक्ति ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
Basti News: बस्ती। कोतवाली पुलिस ने जानमाल की धमकी देने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पैकोलिया थानाक्षेत्र के कुर्दा निवासी अनिल कुमार पांडेय, वर्तमान में शहर कोतवाली के मड़वानगर मोहल्ले में रह रहे हैं। उनका आरोप है कि विपक्षी ने 30 जुलाई की रात करीब 10 बजे उन्हें फोन किया। फोन पर अपशब्द कहते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी हरिशंकर मिश्र निवासी विशुनपुर थाना कप्तानगंज के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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