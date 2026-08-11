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Basti News: आपसी कहासुनी में भाला और लाठी-डंडे से मारपीट, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती की कलवारी पुलिस ने एक मारपीट के मामले में आरोपी देवीसहाय के खिलाफ केस दर्ज किया है। रामपाल की शिकायत पर आरोप लगा कि देवीसहाय ने उसके भाई सोमई को लाठी-डंडे और भाला से घायल किया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Basti News: आपसी कहासुनी में भाला और लाठी-डंडे से मारपीट, केस

Basti News: बस्ती। कलवारी पुलिस ने आपसी कहासुनी को लेकर हुई मारपीट के मामले में एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। सैफाबाद निवासी रामपाल ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि आपसी कहासुनी के दौरान देवीसहाय निवासी मांझा खुर्द ने उनके भाई सोमई को अपशब्द कहते हुए लाठी-डंडे और भाला से मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी देवीसहाय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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