Basti News: भूमि विवाद को लेकर मारपीट, चार नामजद
Basti News: बस्ती में भूमि विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई है। रामप्रकाश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि पट्टीदारों ने उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
Basti News: बस्ती। कप्तानगंज पुलिस ने भूमि विवाद को लेकर मारपीट की घटना में मुकदमा दर्ज किया है। तेलियाडीह निवासी रामप्रकाश ने तहरीर देकर बताया है कि शुक्रवार की सुबह करीब साढ़े नौ बजे भूमि विवाद को लेकर पट्टीदारों ने अपशब्द का प्रयोग करते हुए लाठी-डंडे से मारापीटा। जिससे उनके हाथ में चोट आई। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी राजेश कुमार, कृष्ण कुमार, धर्मेन्द्र कुमार निवासीगण सरवाहनपुर केवटहिया और सुनील निषाद निवासी सरवाहनपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इसी थानाक्षेत्र के दुबौला चौराहे पर मारपीट और धमकाने की घटना में पुलिस ने करमिया शुक्ल निवासी बब्लू की तहरीर पर दुबौला निवासी उमेश कुमार और राकेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
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