Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Basti News: विवादित जमीन पर निर्माण कार्य से रोकने पर मारापीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

Basti News: बस्ती में विवादित जमीन पर निर्माण के चलते मारपीट की घटना हुई। संतराम चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्षियों ने जबरदस्ती निर्माण किया और रोकने पर उनके परिवार के साथ मारपीट की। पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच एसआई दिनेश यादव को सौंपी गई है।

Basti News: विवादित जमीन पर निर्माण कार्य से रोकने पर मारापीटा

Basti News: बस्ती। कलवारी पुलिस ने विवादित जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर मारपीट की घटना में केस दर्ज किया है। इसी थानाक्षेत्र के बनकटा निवासी संतराम चौधरी का आरोप है कि विपक्षियों ने विवादित जमीन में निर्माण किया। यह देख उन्होंने ऐसा करने से रोका तो वह भड़क गए। उन्हें, उनके बेटे व पत्नी को अपशब्द कहते हुए मारापीटा और जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी बलजीत चौधरी, शुभम, रवि, शिवांगी, प्रीति और मंजू निवासी बनकटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच एसआई दिनेश यादव को सौंपी गई है।

ये भी पढ़ें:Basti News: पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर धमकाया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News Land Dispute अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।