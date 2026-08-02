Basti News: विवादित जमीन पर निर्माण कार्य से रोकने पर मारापीटा
Basti News: बस्ती में विवादित जमीन पर निर्माण के चलते मारपीट की घटना हुई। संतराम चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्षियों ने जबरदस्ती निर्माण किया और रोकने पर उनके परिवार के साथ मारपीट की। पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच एसआई दिनेश यादव को सौंपी गई है।
Basti News: बस्ती। कलवारी पुलिस ने विवादित जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर मारपीट की घटना में केस दर्ज किया है। इसी थानाक्षेत्र के बनकटा निवासी संतराम चौधरी का आरोप है कि विपक्षियों ने विवादित जमीन में निर्माण किया। यह देख उन्होंने ऐसा करने से रोका तो वह भड़क गए। उन्हें, उनके बेटे व पत्नी को अपशब्द कहते हुए मारापीटा और जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी बलजीत चौधरी, शुभम, रवि, शिवांगी, प्रीति और मंजू निवासी बनकटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच एसआई दिनेश यादव को सौंपी गई है।
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