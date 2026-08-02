Basti News: धार्मिक मूर्ति खंडित करने के आरोपी पर मुकदमा
Basti News: बस्ती में पुरानी बस्ती पुलिस ने संजय कॉलोनी स्थित एक धार्मिक स्थल पर मूर्ति खंडित करने के आरोपी गबोधर उर्फ लालचंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। हेमलता गुप्ता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने मूर्ति को तोड़ा और उसमें लगे तलवार व चक्र को नुकसान पहुँचाया।
Basti News: बस्ती। पुरानी बस्ती पुलिस ने संजय कॉलोनी स्थित एक धार्मिक स्थल पर मूर्ति खंडित करने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। इसी थानाक्षेत्र के महुडर संजय कॉलोनी निवासी हेमलता गुप्ता ने थाने पर तहरीर देकर बताया है कि गत 30 जुलाई की देर रात उनके पड़ोसी आरोपी गबोधर उर्फ लालचंद्र ने एक धार्मिक स्थल में घुसकर मूर्ति को खंड़ित कर उसमें लगी मिट्टी की तलवार व चक्र को तोड़ दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
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