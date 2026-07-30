Basti News: 47 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज में बनेगा क्लीनिकल ब्लॉक

क्लीनिकल विभाग के निर्माण के लिए कॉलेज प्रशासन ने नर्सिंग हॉस्टल और मंदिर के बगल की जमीन चिह्नित कर ली है। कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम ने परिसर में क्लीनिकल ब्लॉक के भवन के निर्माण के लिए तैयारी तेज कर दी है। अभी तक मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के बैठने के लिए भवन नहीं होने से चिकित्सकों को बैठने के लिए परेशानी हो रही है। परिसर में भवन के निर्माण होने से विभागीय चिकित्सकों को बैठने की व्यवस्था के साथ अन्य सुविधाएं दुरुस्त होगी।

सरकारी स्वीकृति

कार्य योजना के तहत शासन से 47 करोड़ की स्वीकृति मिली। क्लीनिकल ब्लॉक के निर्माण में पांच तल के भवन में विभागवार डिपार्टमेंट की रूपरेखा तैयार की गई है। राजकीय निर्माण निगम के सहायक अभियंता पन्नेलाल यादव ने बताया मेडिकल कॉलेज बस्ती में चिकित्सकों के लिए पांच तल का क्लीनिकल विभाग बनेगा। पहले तल में रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक और सर्जरी विभाग, दूसरे तल पर डर्मेटोलॉजी, टीबी चेस्ट और जनरल मेडिसिन, तीसरे तल पर मानसिक विभाग, पीएमएआर और एनेस्थ्सियोलॉजी, चौथे तल पर नेत्र विभाग, स्त्री रोग विभाग और बाल रोग विभाग, पांचवे तल पर डेंटल, ईएनटी और इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का डिपार्टमेंट संचालित होगा। क्लीनिकल विभाग में विभागाध्यक्षों का चैंबर, लाइब्रेरी, डेमास्ट्रेशन रूम सहित अन्य सुविधा होगी। इस बाबत पर उप प्राचार्य डॉ़ अनिल यादव ने बातया मेडिकल कॉलेज में विभागीय चिकित्सकों के लिए क्लीनिकल ब्लॉक के निर्माण के लिए 47 करोड़ का बजट स्वीकृत मिली है। ब्लॉक के निर्माण होने से विभागवार डिपार्टमेंट की सुविधा मिलेगी।