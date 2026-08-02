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Basti News: स्कूल पढ़ने गई छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती में एक 15 वर्षीय छात्रा, जो स्कूल पढ़ने के लिए साइकिल लेकर निकली थी, अचानक लापता हो गई। उसके पिता ने कलवारी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करके छात्रा की तलाश शुरू की है। घटना की जांच एसआई रामकुंवर कर रहे हैं।

Basti News: स्कूल पढ़ने गई छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। स्कूल पढ़ने के लिए निकली छात्रा के रहस्यमय ढंग से लापता होने की घटना सामने आई है। कलवारी थानाक्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देकर बताया है कि बीते 30 जुलाई की सुबह करीब साढ़े आठ बजे उनकी 15 वर्षीय बेटी नगर थानाक्षेत्र में स्थित स्कूल में पढ़ने के लिए साइकिल लेकर निकली थी। शाम करीब चार बजे तक घर न पहुंचने पर उसकी खोजबीन शुरू की। काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ सुराग नहीं लग सका। उन्होंने अनहोनी की आशंका जताते हुए घटना की जानकारी कलवारी थाने पर दी। एसएचओ कलवारी संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर छात्रा की खोजबीन शुरू कर दी गई है।

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घटना की जांच एसआई रामकुंवर को सौंपी गई है।

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