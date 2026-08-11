Basti News: जीपीएस से होगी कूड़ा उठाने वाले वाहनों की निगरानी
Basti News: नगर पालिका अब डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की निगरानी जीपीएस तकनीक से करेगी। 36 वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। इससे वाहन चालकों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है जो कूड़ा उठाने वाले वाहनों की लोकेशन तैयार करेगा। यह तकनीक सफाई कामों को समयबद्ध और प्रभावी बनाएगी।
Basti News: बस्ती। शहर की सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नगर पालिका अब डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की निगरानी तकनीक से करेगी। नगर पालिका क्षेत्र में सफाई कार्य में लगे 36 छोटे-बड़े वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। वाहनों की लोकेशन की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी तैयार किया जा रहा है। जीपीएस लगने के बाद कंट्रोल रूम से यह पता चल सकेगा कि कूड़ा उठाने वाली कौन सी गाड़ी किस गली या मोहल्ले में पहुंची है। निर्धारित रूट पर वाहन चला या नहीं, इसकी भी निगरानी की जा सकेगी। इससे वाहन चालकों की मनमानी पर अंकुश लगेगा और डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था को समयबद्ध करने में मदद मिलेगी। नगर पालिका क्षेत्र के 25 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था संचालित है। सफाई कार्य में करीब 27 मैजिक, तीन ट्रक, तीन जेसीबी, एक हाईवा, दो मिनी पोकलैंड और 50 ई-रिक्शा लगाए गए हैं। नगरपालिका इन वाहनों में चरणबद्ध तरीके से जीपीएस सिस्टम लगवाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वाहनों के रूट भी तय किए जा रहे हैं। प्रत्येक वाहन को निर्धारित गली और मोहल्ले में भेजा जाएगा। जीपीएस आधारित निगरानी शुरू होने के बाद कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर वाहनों की लोकेशन देखी जा सकेगी। इससे सफाई व्यवस्था की निगरानी के साथ ही कूड़ा उठान में लापरवाही की शिकायतों पर भी प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। इस बाबत ईओ अंगद गुप्ता ने बताया कि सफाई व्यवस्था समयबद्ध और वाहनों की निगरानी करने के लिए वाहनों में जीपीएस सिस्टम से लैस करने की योजना बनाई जा रही है। इस तकनीकी के लैस होने से वाहन चालकों की मनमानी खत्म होगी और पूरे समय जिम्मेदारी के साथ कूड़ा उठाया जाएगा।
तय मार्ग पर वाहन नहीं होने पर मिलेगी सूचना
तय मार्ग से अलग जाने या कूड़ा निस्तारण केंद्र तक नहीं पहुंचने पर नगर पालिका के कंट्रोल रूम में तुरंत ही अलर्ट मैसेज आएगा और बीप की आवाज सुनाई देगी। जिस पर कंट्रोल में बैठे कर्मचारी उस गाड़ी है को भी अलर्ट करेंगे। अभी तक यह शिकायत मिलती रही है कि उनकी गली में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी नहीं पहुंची या फिर कूड़ा निस्तारण के बजाए कहीं और कूड़ा फेंक दिया गया। यह सब मॉनीटिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है।
बार कोड स्कैन करना होगा जरूरी
सभी घरों के बाहर बार कोड लगाने का कार्य किया जाएगा। उधर, जीपीएस लगी गाड़ियों के साथ जो कूड़ा उठाने वाले रहेंगे, उनके पास एक बार कोड स्कैनर मशीन होगी। जो घर के बाहर लगे बार कोड को स्कैन करेंगे। यह इस बात का सबूत होगा कि इस घर से कूड़ा उठा लिया गया है। वहीं जीपीएस भी लोकेशन देंगे कि वाहन कहां और कर्मचारी ने किस घर से कूड़ा उठाया है।
सामान्य प्रश्न
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