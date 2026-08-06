Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Basti News: नगर पालिका ने हटवाया अवैध बैनर और पोस्टर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

Basti News: बस्ती। नगर पालिका परिषद ने स्वच्छ शहर-सुंदर शहर अभियान के तहत गुरुवार को शहर

नगर पालिका ने हटवाया अवैध बैनर और पोस्टर
नगर पालिका ने हटवाया अवैध बैनर और पोस्टर

Basti News: बस्ती। नगर पालिका परिषद ने स्वच्छ शहर-सुंदर शहर अभियान के तहत गुरुवार को शहर के विभिन्न चौराहों और डिवाइडरों पर बिजली के खंभों से अवैध बैनर और पोस्टर हटवाया। शहर के गांधीनगर, झंडा चौराहा, कंपनीबाग, कचहरी, फव्वारा चौराहा, जनता होटल, स्काउट भवन, कटेश्वर पार्क, रोडवेज तिराहा, कोतवाली रोड, जिला अस्पताल, पुरानी बस्ती सहित अन्य स्थानों पर बिजली के खंभों पर लगे अवैध बैनर और पोस्टरों को हटाया गया।

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: पालिका प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान

अभियान की जानकारी

नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी अंगद गुप्ता ने बताया कि ‘स्वच्छ शहर-सुंदर शहर’ अभियान के तहत यह कार्रवाई शुरू की गई है। शहर के कई जगह बैनर हवा में झूलते रहते हैं, जिससे वाहन चालकों का ध्यान भटकने के साथ दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। बारिश के मौसम में स्ट्रीट लाइट के पोल पर बैनर-पोस्टर लगाने से विद्युत सुरक्षा को लेकर भी खतरा बढ़ जाता है।

नियमों के खिलाफ कार्रवाई

सार्वजनिक खंभों और स्ट्रीट लाइट पोल पर बिना अनुमति विज्ञापन या प्रचार सामग्री लगाना नियमों के खिलाफ है। शहर के विभिन्न चौराहों और डिवाइडरों पर लगे बिजली के खंभों पर लगे अवैध बैनर और पोस्टरों को कर्मचारियों ने हटाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि शेष स्थानों पर बचे बैनर और पोस्टर भी जल्द हटाए जाएंगे, ताकि शहर स्वच्छ और सुंदर दिखे। इस बाबत ईओ अंगद गुप्ता ने बताया कि यह अभियान गुरूवार से शुरू हुआ है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

अधिक जानकारियाँ

इस अभियान का उद्देश्य क्या है?
अभियान का उद्देश्य नगर में अवैध बैनर्स और पोस्टर्स को हटाना है, जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।