Basti News: मोबाइल दुकान में नकब काटकर चोरी, नकदी व मोबाइल ले उड़े चोर
Basti News: बस्ती। पैकोलिया थानाक्षेत्र के नगर पंचायत बभनान के वार्ड संख्या-9 लक्ष्मीबाई नगर में चोरों
Basti News: बस्ती। पैकोलिया थानाक्षेत्र के नगर पंचायत बभनान के वार्ड संख्या-9 लक्ष्मीबाई नगर में चोरों ने एक मोबाइल दुकान में नकब काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से नकदी, पुराने मोबाइल फोन और एक गैलेंडर मशीन लेकर भाग गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। बखिरा थानाक्षेत्र के अमरडोभा गांव निवासी तथा वर्तमान में छपिया थानाक्षेत्र के जमुनहा बाजार में रहने वाले मोहम्मद अफसर ने बताया कि वह दुकान बंद कर घर चले गए थे।बुधवार सुबह देखा तो दुकान में चोरी हो गई थी। चोरों ने पीछे की दीवार में नकब काटकर दुकान में प्रवेश किया था।
पीड़ित के अनुसार चोर करीब 900 से 1000 रुपये की नकदी, कई मोबाइल फोन तथा एक गैलेंडर मशीन चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष के भीतर उनकी दुकान में चोरी की यह दूसरी घटना है। पीड़ित का आरोप है कि देर शाम तक स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। इस संबंध में पैकोलिया के प्रभारी निरीक्षक मोतीचंद ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
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