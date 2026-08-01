Basti News: बस्ती में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए हंगामे का आरोपी पुलिस हिरासत में, 24 घंटे का मिला था अल्टीमेटम
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। शहर के पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र में साइकिल से कांवड़ लेकर निकले
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। शहर के पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र में साइकिल से कांवड़ लेकर निकले श्रद्धालुओं को अपशब्द कहकर माहौल बिगड़ने का प्रयास करने के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। आरोप है कि विशेष समुदाय के इस किशोर ने आपत्तिजनक कमेंट किया, जिससे कांवड़िए आक्रोशित हो गए थे। उसे भीड़ ने पकड़ने का प्रयास किया तो वह एक धार्मिक स्थल की तरफ भाग निकला था।
प्रदर्शन और गिरफ्तारी
इसके बाद भड़के कांवड़ियों ने दक्षिण दरवाजा पुलिस चौकी के सामने ही जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मामला शांत कराया था। कांवड़ियों ने 24 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम देकर विरोध प्रदर्शन समाप्त किया था। पुलिस ने प्रकरण में अपशब्द कहकर माहौल बिगड़ने के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया था। शनिवार को पुलिस ने आरोपी को पकड़कर लिखा-पढ़ी शुरू कर दी है।
घटना का विवरण
बता दें कि पुरानी बस्ती के डफाली टोला से पुरुष व महिला कांवड़ियों का जत्था शुक्रवार की शाम सरयू नदी का पवित्र जल लेने के लिए अयोध्या रवाना हुआ। अभी जत्था दक्षिण दरवाजा स्थित एक धार्मिक स्थल के पास से गुजर रहा था कि एक विशेष समुदाय के लड़के ने कांवड़ियों को संबोधित करते हुए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कमेंट किया। इससे भड़के कांवड़ जब आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़े तो वह धार्मिक स्थल की तरफ भाग निकला। किसी को लगा कि वह धार्मिक स्थल में जाकर छिप गया तो किसी ने उसके बगल वाली गली में भागने का संदेह जताया।
आंदोलन का कारण
इस घटनाक्रम से नाराज कांवड़ियों ने दक्षिण दरवाजा चौराहे पर जाम लगा दिया था और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इधर सूचना पाकर स्थानीय लोगों के साथ ही हिन्दूवादी संगठन के नेता भी मौके पर पहुंच गए थे। थोड़ी ही देर में एसएचओ पुरानी बस्ती मयफोर्स मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास करने लगे। कोतवाली से भी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। काफी मान-मनौव्वल के बाद जाम समाप्त हो सका। इसके बाद कांवड़ियों का जत्था पुलिस सुरक्षा के बीच मौके से रवाना किया गया था.
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