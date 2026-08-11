Basti News: किशोरी को अगवा करने का आरोपी बाल अपचारी पकड़ाया
Basti News: बस्ती में सोनहा पुलिस ने किशोरी का अपहरण करने के आरोप में एक बाल आपचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 14 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर भगाया था। लड़की की तलाश के दौरान परिवार ने आरोपी से संपर्क किया, जिसमें पता चला कि वह उस के साथ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किशोर न्यायालय भेजा।
Basti News: बस्ती। सोनहा पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसला कर भगाने वाले के बाल आपचारी को पकड़कर किशोर न्यायालय भेजा है। इसी थानाक्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनकी 14 वर्षीय बहन बीते पांच अगस्त को सुबह करीब आठ बजे स्कूल में पढ़ने गई थी। पूरा दिन बीत जाने के बाद जब शाम को घर वापस नहीं आई तो खोजबीन शुरू की। संदेह होने पर आरोपी बाल अपचारी के पास फोन किया तो बहन बताई कि मैं उसके साथ ही हूं। पीड़ित के तहरीर पर पुलिस ने बहला-फुसलाकर अगवा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू की।
पुलिस ने आरोपी बाल आपचारी को नियमानुसार हिरासत में लेकर किशोर न्यायालय भेज दिया।
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