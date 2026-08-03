Basti News: इलेक्ट्रिकल उपकरणों के गोदाम में लगी आग, कई कारें जलीं
Basti News: बस्ती के कोतवाली क्षेत्र में एनएच-27 पर मड़वानगर के पास एक इलेक्ट्रिकल उपकरणों के गोदाम में सोमवार तड़के भीषण आग लग गई। अग्निशामक दल ने घंटों की मेहनत से आग पर काबू पाया और इसे अन्य दुकानों में फैलने से रोका। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। शहर के कोतवाली क्षेत्र में एनएच-27 स्थित मड़वानगर के पास सोमवार तड़के एक इलेक्ट्रिकल उपकरणों के गोदाम में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम से उठती ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। आग की चपेट में वहां खड़े कई वाहन भी आ गए। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग को आसपास की दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों तक फैलने से रोक लिया गया।
स्थानीय लोगों ने भी राहत और बचाव कार्य में सहयोग किया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम जांच में जुटी है। अग्निकांड में गोदाम में रखा बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकल सामान जलकर राख हो गया। वहीं, कई वाहनों के भी क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आ रही है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम लपटों से घिर गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही और आवश्यक कार्रवाई में जुटी रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।