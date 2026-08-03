Basti News: इलेक्ट्रिकल उपकरणों के गोदाम में लगी आग, कई कारें जलीं

Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। शहर के कोतवाली क्षेत्र में एनएच-27 स्थित मड़वानगर के पास सोमवार तड़के एक इलेक्ट्रिकल उपकरणों के गोदाम में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम से उठती ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। आग की चपेट में वहां खड़े कई वाहन भी आ गए। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग को आसपास की दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों तक फैलने से रोक लिया गया।

स्थानीय लोगों ने भी राहत और बचाव कार्य में सहयोग किया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम जांच में जुटी है। अग्निकांड में गोदाम में रखा बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकल सामान जलकर राख हो गया। वहीं, कई वाहनों के भी क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आ रही है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम लपटों से घिर गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही और आवश्यक कार्रवाई में जुटी रही।